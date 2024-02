Luiz Henrique - Reprodução / Internet

Publicado 05/02/2024 09:00 | Atualizado 05/02/2024 09:51

Rio - Maior operação da história do Botafogo, Luiz Henrique, de 23 anos, chegou ao Rio na noite do último domingo (4), para se apresentar ao clube. O jogador falou sobre os valores da operação, se disse honrado pela oportunidade de atuar no Alvinegro e se colocou à disposição do treinador Tiago Nunes.

"Ainda não caiu minha ficha. Um moleque que saiu do nada agora está sendo o jogador mais caro do futebol brasileiro. Isso é um orgulho para mim e para a minha família. Agora é continuar trabalhando firme e fazer de tudo para ajudar o Botafogo", afirmou.

Luiz Henrique pode fazer sua estreia na próxima quarta, em clássico contra o Flamengo. O atacante vinha atuando pelo Real Betis no Campeonato Espanhol e está muito bem fisicamente. O jovem também já está inscrito no BID e regularizado para atuar no Carioca. A escalação vai depender do treinador Tiago Nunes.

A operação total deverá ser de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 107 milhões) contado com os valores de metas, o que torna o transferência como a mais cara da história do país. Luiz Henrique, de 23 anos, assinou contrato até o fim de 2028.



Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique se transferiu para o Betis em 2022. Após um bom começo, o atacante oscilou e foi colocado na lista de transferência. Fluminense, Corinthians e Flamengo tentaram a contratação, mas o Botafogo acabou levando a melhor.