Em 2024, Diego Hernández entrou em campo somente contra o Bangu, pelo Carioca - Vítor Silva / Botafogo

Em 2024, Diego Hernández entrou em campo somente contra o Bangu, pelo CariocaVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2024 14:50

Rio - O Botafogo buscou o empréstimo do meia Diego Hernández neste começo de temporada, mas o uruguaio optou por seguir no Rio de Janeiro. A ideia seria dar uma maior minutagem ao jovem, já que vem sendo pouco utilizado no Alvinegro. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Diego Hernández deseja mostrar que tem condições de ajudar o Botafogo ao longo de 2024 e, por isso, negou o empréstimo. Neste ano, os atacantes Carlos Alberto e Matías Segovia foram emprestados pelo clube ao RWD Molenbeek, time belga que também tem o americano John Textor como acionista.

O uruguaio chegou ao Botafogo em 2023, e custou cerca de R$ 12,5 milhões. O vínculo com o clube carioca vai até o fim de 2026. Até aqui, fez somente seis jogos e não participou diretamente de gols.

Em 2024, Diego Hernández foi titular do Botafogo diante do Bangu e permaneceu em campo durante 70 minutos. Na ocasião, não participou muito das ações ofensivas da equipe. Desde então, ele sequer saiu do banco de reservas nas outas partidas do Campeonato Carioca.