Damián Suárez, ex-Getafe, deve assinar com o BotafogoDivulgação/Getafe

Publicado 04/02/2024 10:59

Rio - Em negociações avançadas para ser o novo reforço do Botafogo, o lateral-direito Damián Suárez rescindiu, no último sábado (3), seu contrato com o Getafe após oito anos e meio vestindo a camisa do clube espanhol. O uruguaio deve assinar contrato com o Glorioso nesta semana.



Suárez não foi foi relacionado pelo técnico José Bordalás para o jogo deste domingo (4), contra o Betis, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. O último jogo do defensor de 35 anos pelo Getafe foi na última quinta-feira (1/2), quando jogou os 90 minutos na derrota para o Real Madrid por 2 a 0. As informações são do jornal "Marca".



Damián Suárez é ídolo e o terceiro jogador da história com mais partidas pelo Getafe – são 295 jogos oficiais. Neste período no clube, o lateral marcou quatro gols e deu 20 assistências.

O provável reforço Alvinegro para a temporada de 2024 tinha contrato até junho, mas não avançou pela renovação pela renovação. Ele chega ao Rio de Janeiro para brigar por posição com Mateo Ponte e Rafael, que sequer atuaram ainda sob o comando de Tiago Nunes.