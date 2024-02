Tiquinho Soares - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/02/2024 17:20

Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, se pronunciou após a informação de que o Grêmio teria interesse na sua contratação. O artilheiro garantiu estar focado em fazer o melhor pelo Botafogo e na temporada de 2024.

"Após algumas semanas com especulações sobre minha possível transferência, gostaria de esclarecer aos torcedores botafoguenses que eu estou focado no clube. Estou muito feliz aqui e tenho contrato. Desde quando cheguei até hoje , recebi um enorme carinho de todos e quero retribuir dentro de campo. Vamos juntos em busca dos objetivos no ano", afirmou.

A informação foi do jornalista Diego Rossi, da TV Band. Através de Renato Gaúcho, o Grêmio teria entrado com Tiquinho, que seria favorável a mudança de ares. Porém, o Botafogo rejeitou a possibilidade.

Tiquinho Soares foi o artilheiro do Botafogo na última temporada, marcando 29 gols em 54 partidas. O atacante chegou a ser apontado como o melhor jogador do Brasileiro no primeiro turno, porém, a derrocada alvinegra na reta final da competição, com a perda do título, fez o centroavante terminar o ano em baixa. O contrato do veterano é até o fim de 2024.