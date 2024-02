Damián Suárez - Divulgação / Getafe

Publicado 03/02/2024 12:11

Rio - Em busca de um lateral-direito, o Botafogo encaminhou a contratação de Damián Suárez, do Getafe. Por conta do episódio envolvendo Wilson Manafá, que chegou a ser anunciado mas foi contratado definitivamente, o Alvinegro ainda não trata a contratação como certa. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O uruguaio, de 35 anos, atua desde 2012 no futebol espanhol. Ele atuou pelo Gijón, pelo Elche e está no Getafe desde 2015. O lateral foi revelado pelo Defensor e atuou profissionalmente no Uruguai por quatro temporadas. Na atual temporada, Damián Suárez entrou em campo em 17 partidas pelo seu clube.

A posição de lateral-direito é considerada uma das mais carentes do elenco do Botafogo. Além de Manafá, o Alvinegro tentou Matheuzinho, que defende o Flamengo, e Luís Advíncula, do Boca Juniors, mas as negociações não evoluíram.