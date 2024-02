Jeffinho virou preocupação no Botafogo após lesão - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2024 19:48

Brasília - Além do tropeço com o empate em 2 a 2 diante do Nova Iguaçu, o Botafogo também ligou alerta para um possível desfalque no clássico com o Flamengo, na quarta-feira (7). O atacante Jeffinho deixou o gramado do Bezerrão, em Brasília, sendo levado na maca direto para o vestiário após um problema na perna direita.

Na jogada, o camisa 47 do Botafogo esticou a perna para rouba uma bola e, ao pisar, levou a mão na parte posterior da coxa direita. Como a equipe já havia feito todas as substituições, terminou o jogo com um a menos em campo.

Em vídeo publicado nas redes sociais pela página "Setor Visitante", é possível ver que Jeffinho tenta levantar à beira do gramado já nos últimos minutos do duelo, mas não aguenta as dores e é auxiliado por membros do departamento medico.