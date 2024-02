Tiago Nunes é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Tiago Nunes é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2024 19:17

Brasília - O Botafogo repetiu o cenário de 2023 e foi, novamente, vítima do fantasma. Após abrir 2 a 0 no placar diante do Nova Iguaçu, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Bezerrão, em Brasília, o Alvinegro levou o empate nos minutos finais e acumulou o terceiro tropeço na competição. O técnico Tiago Nunes analisou a partida e lamentou o resultado.

"Um equipe que abre 2 a 0 e cria situações a mais para ampliar, deveria ter maturidade maior para sustentar esse resultado. Isso não é novidade tendo em vista o passado, mas é um ponto de evolução e a melhorar", iniciou o treinador.

Ainda reformulando seu elenco para a temporada, o Alvinegro acertou a contratação do atacante Luiz Henrique, ex-Betis, encaminhou acordo pelo lateral-direito Damián Suárez, do Getafe, e retomou as negociações com otimismo pelo volante Allan, do Al-Wahda. Para Tiago Nunes, as peças novas serão importantes, mas isso não tira responsabilidade pela vaga nas semifinais.

"Temos expectativa por mais jogadores, mas nosso papel nesse momento é estar nas finais do Carioca e oportunizar a outros jogadores atuarem e mostrar se têm condições de fazerem parte do nosso elenco", destacou.

As condições do gramado do Bezerrão, no Distrito Federal, assustaram. O técnico do Botafogo pontuou como sobre precisou mudar o estilo da equipe em meio à dificuldade com o terreno irregular.

"A gente deixou a desejar hoje em termos competitivos, concordo que a gente tem uma capacidade competitiva melhor do que apresentou hoje. Somos uma equipe que já deu outras amostras. E demorou hoje para entender o contexto do jogo, em um gramando muito ruim, que você não consegue conduzir a bola e fazer combinações. Então a gente precisa se dispor a fazer um outro tipo de jogo, mais combativo e de disputa física e sucumbimos nesse sentido."

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (7), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), para o clássico com o Flamengo.