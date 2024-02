Allan - Divulgação / Everton

Publicado 03/02/2024 15:45

Rio - O volante Allan, de 33 anos, está mais perto de ser reforço do Botafogo. De acordo com informações do portal "GE", o brasileiro gostou do projeto apresentado pelo clube carioca e comunicou ao Al-Wahda, dos Emirado Árabes, que deseja voltar ao futebol brasileiro.

Com passagens por Napoli, da Itália, e Everton, da Inglaterra, Allan tem contrato com a equipe árabe até junho de 2023. O Botafogo adota um tom otimista em relação a um desfecho positivo e tenta a liberação do veterano ainda para o primeiro semestre.

O interesse do Botafogo no volante começou há algumas semanas, mas acabou sendo interrompido quando Allan afirmou que gostaria de seguir no futebol árabe. O Alvinegro tentou outros nomes como Wendel, do Zenit, mas as negociações não evoluíram. O clube carioca voltou a fazer contato por Allan e agora as negociações evoluíram positivamente.

O Botafogo tem como foco a contratação de um lateral-direito e de um volante para fechar a janela de transferências de janeiro. Recentemente, o clube carioca anunciou o atacante Luiz Henrique, ex-Betis, e o zagueiro Pablo, ex-Flamengo. Para volante, o clube carioca tenta fechar com Allan e para a lateral tem um acerto encaminhado com Damián Suárez, do Getafe.