Igor Coronado é um dos principais destaques do Al-IttihadDivulgação/Al-Ittihad

Publicado 02/02/2024 16:00

Rio - Prestes a conseguir sua rescisão contratual com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o meia Igor Coronado já mostrou desejo de atuar no Brasil na temporada de 2024 e deve receber propostas assim que tiver passe livre no mercado. Botafogo e Corinthians já sondaram a situação do jogador e são os clubes mais interessados no momento.

Igor Coronado ainda resolve detalhes quanto ao pagamento de sua rescisão por parte dos sauditas. Por direito em contrato, ele teria direito a receber cerca R$ 35 milhões, mas há negociações para abaixar o valor visando a quebra de vínculo imediata. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

O meia foi oferecido ao Flamengo nos últimos dias por diversos intermediários , mas o Rubro-Negro descartou o investimento por ora entendo que tem outras prioridades no elenco.

De acordo com seu empresário, Rafael Brandino, as melhores propostas que chegaram são do futebol turco e dos Emirados Árabes.