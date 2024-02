Pablo durante treino do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2024 22:10

Rio - Na noite desta quinta-feira, 1, o zagueiro Pablo assinou contrato com o Botafogo. O defensor pertence ao Flamengo e foi emprestado ao Glorioso até o fim da temporada 2024. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Vale mencionar que o empréstimo de Pablo será sem custos para o Botafogo e sem opção de compra. Além disso, ficou acordado que os dois clubes dividirão os salários do jogador ( clique aqui e saiba mais ).

Pablo, então, se tornou o sétimo reforço do Botafogo para 2024. Apesar disso, o zagueiro não poderá atuar no Campeonato Carioca . Como já defendeu o Flamengo nesta edição do Estadual, ele não terá condições legais de entrar em campo pelo Glorioso.

O jogador chegou ao Flamengo em 2022, mas não conseguiu conquistar os torcedores. No total, Pablo entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.