Savarino será desfalque pelo Botafogo contra o Nova Iguaçu - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2024 14:44

Rio - O Botafogo divulgou na tarde desta sexta-feira (2) a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu, que acontece no sábado (3), às 16h, no Estádio Bezerrão, em Brasília, e é válida pela sexta rodada da Taça Guanabara. Os principais desfalques na relação são Marçal e Savarino, que não disputarão a partida por conta de lesão.

O lateral-esquerdo saiu lesionado ainda no primeiro tempo da partida contra a Portuguesa na última terça-feira (30) e, segundo o próprio Botafogo, ele está com uma lesão na perna esquerda. Já o venezuelano sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e também desfalcará o Alvinegro.

O Botafogo também informou que ambos os jogadores estão em processo de tratamento. Entretanto, não informou qual deve ser o tempo de recuperação para suas lesões.

Por outro lado, o Botafogo também conta com uma novidade na lista de relacionados. Emerson Urso, atacante contratado pelo clube para essa temporada, será opção para o técnico Tiago Nunes pela primeira vez.

Confira abaixo a lista de relacionados do Botafogo para o jogo contra o Nova Iguaçu: