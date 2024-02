Tiago Nunes comanda treino do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Tiago Nunes comanda treino do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2024 19:35

Rio - Com três desfalques, o Botafogo deve ter time misto para enfrentar o Nova Iguaçu. Vice-líder da Taça Guanabara, o Alvinegro entra em campo neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Bezerrão, em Brasília, pela 6ª rodada do campeonato. A informação é do "ge".

O técnico Tiago Nunes não terá à disposição o zagueiro Alexander Barboza, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo, além do lateral-esquerdo Marçal e do atacante Savarino, lesionados. A tendência é que Bastos e Hugo sejam titulares.

O Botafogo deve ter uma escalação mista visando preservar os principais jogadores para o clássico com o Flamengo. Com isso, o Alvinegro deve ir a campo com: John; Tchê Tchê (Newton), Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Kauê (Marlon), Eduardo (Diego Hernández), Victor Sá e Júnior Santos; Tiquinho Soares (Matheus Nascimento).

O Botafogo é o vice-líder da Taça Guanabara com 10 pontos. O Fluminense é o líder com 13. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, é o terceiro colocado com 10, e já empatou com Flamengo e venceu o Vasco no Campeonato Carioca. A única derrota do time da Baixada foi diante do Flu por 3 a 0.