Luiz Henrique em ação durante jogo do Betis - Reprodução

Publicado 01/02/2024 22:43

Espanha - Após a oficialização da transferência para o Botafogo , Luiz Henrique se despediu do Betis por meio de uma publicação no Instagram. O atacante brasileiro estava no clube espanhol desde o meio de 2022.

"Quero expressar os meus sinceros agradecimentos ao Real Betis, à toda equipe técnica, aos meus colegas e aos incríveis torcedores. Desde o primeiro dia, fui recebido de braços abertos, permitindo que eu crescesse tanto como profissional quanto como pessoa. Levarei sempre comigo os momentos vividos e as lições aprendidas aqui. Sem dúvida uma parte do meu coração sempre será verdibranca. Obrigado por tudo e muito Betis", escreveu Luiz Henrique.

Luiz Henrique foi oficializado como reforço do Botafogo na manhã desta quinta-feira, 1. A operação total pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões na cotação atual). Assim, o atacante se torna a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais.

O contrato de Luiz Henrique com o Botafogo é válido até o dia 31 de dezembro de 2028. No entanto, ficou acordado que ele pode deixar o Glorioso e rumar ao Lyon, time da rede multiclubes de John Textor, no meio de 2024 ou no início de 2025.