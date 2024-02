John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2024 13:30 | Atualizado 01/02/2024 13:30

Rio - Com a contratação de Luiz Henrique, o Botafogo continua ativo no mercado e deseja finalizar pelo menos mais três contratações neste primeiro semestre. As posições priorizadas são lateral-direito, zagueiro e volante. As informações são do portal "GE".

A lateral direita é considerada a grande carência e o Botafogo tem alguns nomes em pauta. O clube carioca chegou a anunciar Wilson Manafá, de 29 anos, mas a negociação melou e o português foi atuar no futebol chinês. Matheuzinho, que defende o Flamengo, também foi alvo, mas o lateral não quis atuar no Alvinegro.

Para a zaga, o Botafogo está muito perto de anunciar a contratação de Pablo. O zagueiro, de 32 anos, que defende o Flamengo tem negociações avançadas com o clube carioca. Ele deverá assinar contrato em breve.

O clube carioca também deseja contratar mais um jogador para o meio-campo. O desejo alvinegro é pela chegada de um volante para encorpar ainda mais no setor e dar mais opções a Tiago Nunes.