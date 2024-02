Luis Segovia foi emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek, da Bélgica - Divulgação/RWD Molenbeek

Publicado 01/02/2024 15:23 | Atualizado 01/02/2024 15:23

O zagueiro Luis Segovia, de 26 anos, retornou ao Botafogo após atuar por empréstimo no RWD Molenbeek, clube belga que tem o futebol administrado por John Textor, por quatro meses. O defensor equatoriano, entretanto, só deve estar à disposição de Tiago Nunes no segundo semestre. As informações são do "ge".

Segovia teve que passar por uma cirurgia no joelho em dezembro e deve ficar de fora do primeiro semestre do Botafogo. Ele teve uma boa passagem pelo RWD Molenbeek, sendo tiitular e anotando um gol em 15 partidas disputadas.

O equatoriano foi contratado pelo Botafogo em 2023, após uma passagem de destaque pelo Independiente del Valle, de seu país natal. No entanto, fez apenas 10 jogos pelo Alvinegro, e, sem espaço, foi emprestado ao RWD Molenbeek.

Além de Segovia, outro jogador que retornou ao Botafogo após o empréstimo ao clube belga foi o volante Kayque. O jogador, inclusive, foi relacionado para os dois últimos jogos do Botafogo pelo Campeonato Carioca, entretanto, não entrou em campo.