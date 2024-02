Luiz Henrique - Divulgação / Betis

Luiz HenriqueDivulgação / Betis

Publicado 01/02/2024 10:00

Rio - Novo reforço do Botafogo, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, topou o projeto alvinegro devido a alguns pontos apresentados por John Textor. O portal "GE" destacou dois deles como decisivos: a valorização salarial e a maior visibilidade para uma convocação para a seleção brasileira.

Luiz Henrique irá receber no Botafogo um salário maior que recebia no Real Betis. Ele assinou um contrato de cinco anos e posteriormente deverá atuar pelo Lyon. A data da sua ida para o futebol europeu não foi definida e dependerá da temporada alvinegra.

Outro fator que seduziu o jovem foi o oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira. No ano passado, o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson tiveram oportunidades. Novo treinador do Brasil, Dorival Júnior, afirmou que existe chance de mais jogadores atuando no país serem convocados.

O Botafogo irá desembolsar algo em torno de 20 milhões (cerca de R$ 107 milhões) pela operação envolvendo Luiz Henrique. O atacante será a maior transferência da história do clube carioca.