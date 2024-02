Pablo, zagueiro do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 31/01/2024 18:16

Rio - Fora dos planos do Flamengo para 2024, o zagueiro Pablo virou alvo do Botafogo. Segundo o site "ge", o Glorioso entrou na briga com o Corinthians para contratar o defensor e negocia um empréstimo do atleta até o final da temporada com o rival.

De acordo com o veículo, as conversas evoluíram bem nas últimas horas e as chances do negócio ter um final feliz para o Glorioso são boas. A boa relação entre John Textor e Rodolfo Landim, além da vontade de Pablo em permanecer no Rio, devem pesar a favor do Alvinegrio.

Pablo chegou ao Flamengo em 2022, mas jamais conseguiu conquistar os torcedores. No total, ele entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Fez parte do elenco que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.



Neste ano, Pablo não viajou com a delegação do Flamengo aos Estados Unidos para tratar de uma tendinite no joelho direito. Após se recuperar, esteve em campo com o time de garotos na partida contra a Portuguesa, no último sábado (27). Porém, está fora dos planos da comissão técnica de Tite.