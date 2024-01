Tiago Nunes - Vitor Silva / Botafogo

Tiago Nunes Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/01/2024 09:00 | Atualizado 31/01/2024 09:33

Rio - Após o empate contra a Portuguesa , o treinador do Botafogo, Tiago Nunes, afirmou encarar com naturalidade a repetição das vaias dos torcedores alvinegros que estiveram no Nilton Santos. No entendimento do técnico o cenário irá acontecer muitas vezes na atual temporada por conta da derrocada da equipe no Brasileiro de 2024.

"Entendo que o resultado não foi esperado. Sempre que o Botafogo entra em campo tem obrigação de vencer. A vaia vai ser uma rotina. Sabemos isso, estamos conscientes. Se perder vai ser vaiado, se empatar e se ganhar, também. Então é uma mágoa que existe desde o ano passado e a gente sabe que vai ter conviver com ela. Temos uma comissão técnica e atletas que vão ter de conviver com isso", afirmou.

Tiquinho Soares, que fez seu primeiro gol em 2024, também foi destacado por Tiago Nunes. O treinador acredita que o atacante irá desenvolver mais confiança na temporada.

"Qualquer centroavante que vive de gols fica ansioso, impaciente. Tiquinho não é diferente. Mesmo com número expressivo do ano passado, começa do zero. Dois jogos anteriores, ele não conseguiu. Agora, gera mais confiança para ele, e essa confiança acaba trazendo naturalidade maior e tomara que se torne mais rotineiro. Quem sabe repetir uma temporada tão maravilhosa como a do ano passado em número de gols. Hoje, ele é a referência e temos que valorizar sim o que ele faz", disse.