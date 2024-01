Matheuzinho em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 30/01/2024 21:09 | Atualizado 30/01/2024 21:10

Rio - O Botafogo desistiu de contratar Matheuzinho, lateral-direito do Flamengo. Isso porque a diretoria e John Textor, dono de 90% da SAF do Alvinegro, entendem que fizeram o possível para fechar o negócio, mas o atleta não demonstrou interesse em aceitar o projeto do Glorioso e também sempre priorizou o Corinthians. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Botafogo e Corinthians ofereceram 4 milhões de euros (R$ 21,2 milhões na cotação atual) pelo jogador. O Flamengo já tinha acerto com o Bota e priorizava o rival carioca por causa do formato de pagamento à vista. Já o Timão pagaria 3 milhões de euros fixos e 1 milhão de euros por metas pré-estabelecidas em contrato. No entanto, o desejo de Matheuzinho é pelo clube paulista.

Assim, o Botafogo volta ao mercado em busca de um lateral-direito. As opções para a posição no elenco, hoje, são: Mateo Ponte, que ainda não se firmou, e está com o Uruguai no Pré-Olímpico; e Rafael, que se recupera de lesão.