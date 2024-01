Matheuzinho em treino do Corinthians - Divulgação

Matheuzinho em treino do CorinthiansDivulgação

Publicado 24/01/2024 15:23

Rio - O Flamengo ainda não se manifestou após a reviravolta na negociação pelo empréstimo de Matheuzinho ao Corinthians. No entanto, de acordo com o "UOL", a versão do clube carioca nos bastidores é de que liberou o lateral apenas para realizar exames médicos no time paulista, e não para treinos.

Mesmo sem a autorização do Rubro-Negro, Matheuzinho participou de um treino aberto do Corinthians na Neo Química Arena, no último domingo (21). Ele chegou, inclusive, a postar um vídeo da torcida corintiana em suas redes sociais. Apesar de não ter dado aval, o Fla não advertiu o atleta.

Na reta final das negociações, o Corinthians exigiu algumas alterações em termos apresentados pelo Flamengo, como valor dos direitos econômicos, taxa de vitrine e discordância quanto à cláusula que permitia ao Flamengo chamá-lo de volta a qualquer momento durante seu contrato com os paulistas. Os cariocas não toparam e a negociação foi encerrada.



Antes do Corinthians, Matheuzinho também despertou interesse do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta chegou a ter sua proposta aceita pelo Flamengo, mas o jogador recusou.