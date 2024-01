Thiago Maia durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 24/01/2024 13:53 | Atualizado 24/01/2024 14:44

Rio - O Flamengo ganhará dois reforços do elenco principal para a partida contra a Portuguesa, no próximo sábado (27), na Arenas das Dunas, pelo Campeonato Carioca. Thiago Maia e Pablo treinaram nesta quarta-feira (24) com o time de garotos comandado por Mário Jorge e embarcarão para Natal com a delegação.

Thiago Maia não viajou com o elenco principal aos Estados Unidos para acertar detalhes de sua transferência para o Internacional, mas questões financeiras travaram a negociação nos últimos dias. Já Pablo se recupera de tendinite no joelho e aproveitará os primeiros jogos do Carioca para ganhar ritmo de jogo.

Quem também deve se juntar ao grupo em breve é o lateral Matheuzinho. Ele tinha empréstimo encaminhado ao Corinthians, mas a negociação melou após o clube paulista exigir que o Flamengo mudasse cláusulas do contrato de empréstimo.

Atualmente, o Flamengo soma quatro pontos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O grupo principal goleou o Audax na estreia por 4 a 0, enquanto o time de garotos empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu.