Pedro é atacante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/01/2024 17:34

Estados Unidos - Nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, Pedro completou quatro anos de Flamengo. Nesse sentido, em entrevista após o treino em Orlando, o atacante fez um balanço da passagem pelo Rubro-Negro e também destacou seu amor ao clube.

"Flamengo é amadurecimento. É uma palavra que uso pela passagem no Flamengo. Amadureci muito desde que cheguei aqui. Em 2020, quando cheguei e vi o Flamengo com muitos jogadores, vindo de um ano mágico... Sempre falei que teria que dar o meu melhor nos treinos e nos jogos para conseguir manter o nível, elevar o nível. Graças a Deus consegui escrever meu nome na história, assim como todos os jogadores que estão aqui", disse Pedro.

"Passei por momentos complicados, mas consegui superar. Deus me deu muita força para superar os momentos difíceis que passei aqui no Flamengo. Pude ir para a Copa do Mundo, o Flamengo me proporcionou isso também. Então, sou muito grato por tudo que vivi aqui, pelos momentos bons e ruins. Tudo que passei serviu de amadurecimento e aprendizado. Hoje, estou aqui porque consegui superar isso. Fico muito feliz por essa passagem que estou tendo no Flamengo, tem sido incrível, um clube que sempre amei desde criança. Espero continuar escrevendo a minha história aqui", completou.





Outro tema da entrevista foi Tite, que chegou ao Fla em outubro de 2023. O treinador tem utilizado Pedro como titular e também o convocou para a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

"Sempre me acompanhou de perto nos clubes que passei. Pude ir para a Copa do Mundo com ele. Então, fico feliz também de poder participar num clube junto com ele e a comissão técnica", afirmou.

Veja mais declarações de Pedro:

PERÍODO NOS ESTADOS UNIDOS

"Tem sido uma experiência muito boa, muito proveitoso. A gente sabe que está começando a temporada. Estamos procurando chegar no nosso melhor nível físico, técnico e tático. Está sendo um bom início com a ideia do professor Tite com a comissão".

O QUE ESPERA EM 2024



"Prezo sempre o coletivo. Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos esse ano. Tem tudo para dar certo. Tem sido um bom início de temporada, com ideias claras, com uma comissão técnica, que dispensa comentários. Espero que todos possam estar no melhor ano para dar o melhor para o Flamengo. Individualmente, é claro, tentar fazer bons jogos, dar o meu melhor, fazer gols".

META DE GOLS?

"Não coloco meta de gols. Espero sempre dar o meu melhor, tentar fazer gols a cada jogo. Claro, como atacante, procuro fazer gol a cada jogo. Mas meta de números assim, eu não costumo falar ou comentar. Espero que seja um grande ano, de bastante gols, não só meu, mas de todos do Flamengo".

IDA AO JOGO DA NBA

"Experiência incrível. Primeira vez que vou a um jogo da NBA, foi uma experiência diferente, aproveitei ao máximo. Foi muito legal, sensação incrível. É uma experiência que vou levar para minha vida. A NBA é uma competição muito grande. Fiquei muito feliz por essa oportunidade".

NOVA CAMISA DO FLAMENGO

"O manto novo está bonito. Espero que a gente possa brilhar com ele esse ano".

DORIVAL JÚNIOR

"Fiquei muito feliz. Sem dúvida nenhuma ele iria chegar pela pessoa que é e pelo trabalho que faz nos clubes que passa. Treinador de excelente nível".

SELEÇÃO BRASILEIRA

"A gente sabe que precisa estar em alto nível para chegar lá, porque são muitos jogadores que tem a condição de vestir a camisa da Seleção. Espero continuar crescendo e elevando o nível para, se Deus quiser, voltar".