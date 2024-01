Donovan Mitchell, do Cavs, em foto com a nova camisa do Fla - Divulgação/adidasfootball

Publicado 23/01/2024 15:09

Estados Unidos - Nesta terça-feira, 23, a Adidas revelou a nova camisa do Flamengo para a temporada. A fornecedora de material esportivo do Fla postou uma foto de Donovan Micthell, do Cleveland Cavaliers, com a peça. O jogador da NBA aparece ao lado de Pedro, que, por sua vez, segura a camisa do time de Cleveland.

A estreia do novo uniforme do Flamengo deve acontecer neste sábado, 27, na partida contra o Orlando City. O amistoso internacional acontecerá no Exploria Stadium, em Orlando, às 16h (de Brasília).