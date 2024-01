Thiaguinho marcou o gol do Flamengo no empate com o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, pela 2ª rodada da Taça Guanabara - Paula Reis/Flamengo

Thiaguinho marcou o gol do Flamengo no empate com o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, pela 2ª rodada da Taça GuanabaraPaula Reis/Flamengo

Publicado 23/01/2024 17:55

Rio - Com o time principal na Flórida, nos Estados Unidos, a garotada da base do Flamengo ganhou a oportunidade de mostrar serviço no Campeonato Carioca. O jovem atacante Thiaguinho foi o destaque no empate por 1 a 1, contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, e marcou o gol do Rubro-Negro na partida. Em sua rede social, o jogador celebrou o primeiro tento como profissional.

"Seja você quem for, seja qual for a posição que você tenha na vida, a mais alta ou mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá de alguma maneira. Ontem (domingo) foi um dia especial para mim, poder marcar um gol com a minha família no estádio foi emocionante", disse.

O Flamengo enfrentou o Nova Iguaçu com time reserva e formado pela maioria de jogadores da base. O time principal disputa o torneio amistoso "FC Series", antiga Florida Cup, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro, novamente com a garotada, volta a campo no próximo sábado (27), às 18h10 (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal.