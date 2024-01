Thiago Maia conta com o apoio do técnico Eduardo Coudet e busca maior minutagem em 2024 - Reprodução / Instagram

Thiago Maia conta com o apoio do técnico Eduardo Coudet e busca maior minutagem em 2024Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2024 11:29

Porto Alegre - Após recuo estratégico, o Internacional enviou nova proposta ao Flamengo e se aproximou da contratação do volante Thiago Maia, de 26 anos, de acordo com o 'ge'. A expectativa é selar a negociação nas próximas horas. O jogador espera um sinal de ambas as partes para embarcar a Porto Alegre, realizar exames e assinar com o Colorado.

O Flamengo desejava cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,8 milhões) pela transferência de Thiago Maia. Entretanto, o Inter não avançaria na negociação por tal valor . Os clubes, então, retomaram as conversas e chegaram a um meio-termo: 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões). O pagamento será realizado de forma parcelada.

Thiago Maia, ao longo da negociação, reforçou o desejo de vestir a camisa do Inter. Ele conta com o apoio do técnico Eduardo Coudet e busca maior minutagem no Colorado.

Por lá, disputará posição com Aránguiz, Bruno Henrique, Campanharo, Gabriel, Rômulo e Matheus Dias. A iminente chegada a Porto Alegre preenche lacuna deixada por Johnny, que foi vendido ao Betis