Matheuzinho é lateral-direito do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/01/2024 17:17

Rio - O Corinthians encerrou as negociações e desistiu da contratação do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo. As partes não chegaram a um acordo em relação aos termos propostos para um empréstimo de uma temporada, e o presidente Augusto Melo comunicou oficialmente o fim das tratativas.

Matheuzinho, que já treinava com o elenco do Timão, recebeu contato da diretoria rubro-negra exigindo sua reapresentação ainda nesta semana. Ainda será definido se o jogador irá para o Ninho do Urubu ou para os Estados Unidos, onde o elenco principal ficará até o próximo dia 30 em pré-temporada. As informações são do site "ge".

Na reta final das negociações, o Corinthians exigiu algumas alterações em termos apresentados pelo Flamengo, como valor dos direitos econômicos, taxa de vitrine e discordância quanto à cláusula que permitia ao Rubro-Negro chamá-lo de volta a qualquer momento durante seu contrato com os paulistas.

Em um primeiro momento, a intenção do Flamengo era dar rodagem a Matheuzinho em um vínculo sem sequer estabelecer multa para opção de compra, com a intenção de o lateral-direito retornar ao clube mais maduro para brigar por posição.