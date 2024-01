Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há mesesAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 23/01/2024 13:31

Rio - Com a cúpula de futebol na Europa, o Flamengo continua ainda de olho no Brasil em alguns negociações. Uma delas envolve o zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos. De acordo com informações do portal "GE", o Bragantino aceitou reduzir a pedida e o clube carioca deverá realizar uma nova oferta em breve.

O clube paulista inicialmente desejava 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões). Agora, já aceita negociar por cerca de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 54 milhões). A proposta do Flamengo deverá ser de um valor ainda mais reduzido por Léo Ortiz.

A contratação de um zagueiro é vista como prioridade para o Flamengo. O setor é considerado um dos setores carentes do atual elenco. Formado na base do Internacional, o defensor, de 27 anos, atua pelo Bragantino desde 2019. Na temporada passada, ele entrou em campo em 22 jogos e fez três gols.