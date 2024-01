Thiago Maia - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/01/2024 13:18

Rio - A negociação entre Flamengo e Internacional pelo volante Thiago Maia, de 26 anos, ficou mais distante de um desfecho. De acordo com informações do portal "GE", o Colorado recuou após a pedida do Rubro-Negro e somente irá sacramentar a negociação em caso de redução nos valores.

Para liberar o volante, o Flamengo deseja 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões pela cotação atual). O valor é considerado impossível de ser alcançado pelo Internacional, que não desistiu da contratação, mas só irá retomar as conversas em caso de redução. Thiago Maia e o clube gaúcho tem um acerto salarial.

Thiago Maia tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026 e na compra do jogador, o Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 4 milhões de euros (na época R$ 25 milhões) pela fatia do volante, que pertencia ao Lille.

O jogador chegou ao Flamengo em 2020 e viveu altos e baixos, mas conquistou títulos de expressão como uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Na última temporada, o volante recebeu bastante críticas e tem chances de mudar de ares neste ano.