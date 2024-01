Cebolinha brilhou em amistoso do Flamengo nos Estados Unidos - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/01/2024 19:24

Rio - Autor de um golaço na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Philadelphia Union, em amistoso disputado neste domingo (21), nos Estados Unidos , Everton Cebolinha celebrou sua boa fase com a camisa rubro-negra. Após a partida, o atacante falou sobre a importância de ter recuperado sua confiança.

“Eu acho que a palavra-chave é essa, a confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles. Foi muito importante ter me preparado também, fora de campo, para estar podendo retribuir dentro de campo. E isso é fruto do trabalho, daquilo que eu venho plantando. E agora eu estou colhendo e espero colher ainda mais para ajudar o Flamengo esse ano”, declarou.

O camisa 11 também destacou a força do elenco rubro-negro e a disputa sadia por posição.

“Eu tenho me preparado e procuro estar agarrando as oportunidades. Em um elenco muito qualificado como esse você sabe que não pode dar brecha”, afirmou o atacante.

O próximo amistoso do Flamengo nos Estados Unidos será no próximo sábado (27), às 15h (de Brasília), contra o Orlando City, no estádio do time norte-americano.