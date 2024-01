Everton Cebolinha espera um grande 2024 com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza/FLAMENGO F.C

Publicado 20/01/2024 16:25

Rio - Após começar a temporada com o pé direito, com direito a gol e boa atuação contra o Audax, Everton Cebolinha espera ter um "ano mágico" com a camisa do Flamengo. Em entrevista à FlaTV, o atacante afirmou que tem trabalhado para ser um dos destaques do time rubro-negro em 2024.

"Tenho me preparado para isso (ano mágico). Inclusive desde o ano passado tenho feito trabalhos por fora, desde nutrição a treinamentos, avaliar a parte tática... Então espero que esse ano, que já começou bem, possa terminar bem não só para mim, mas para o clube também", declarou Cebolinha.

O camisa 11 também não esconde que um de seus objetivos é voltar à seleção brasileira. Para isso, precisa estar bem com a camisa do Flamengo.

"Claro. Principalmente para um atleta que já esteve lá e sabe o quanto é bom, acaba te valorizando e também o clube. Torna mais evidente o nome do clube. Claro que eu penso, é um objetivo esse ano estar voltando à Seleção. Tudo vai fluir da melhor maneira possível se estiver fazendo o meu trabalho corretamente aqui, se estiver correspondendo. Espero que isso possa acontecer", afirmou.

Everton não é convocado para defender a seleção brasileira há três anos. Sua última partida pelo Brasil foi no dia 10 de julho de 2021, na derrota para a Argentina na final da Copa América, no Maracanã. O atacante foi o grande destaque da Seleção no título da Copa América de 2019, justamente sob o comando de Tite, seu técnico no Flamengo.