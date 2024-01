Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há mesesAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 20/01/2024 13:07 | Atualizado 20/01/2024 13:07

Rio - Após o Flamengo recuar e decidir buscar outro zagueiro no mercado , Léo Ortiz foi relacionado pelo Red Bull Bragantino para a partida de estreia no Campeonato Paulista. O Massa Bruta enfrenta o Água Santa, neste sábado (20), às 17h15 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

Léo Ortiz é alvo do Flamengo desde o fim da última temporada. No entanto, o Bragantino dificultou a negociação e exige um alto valor para liberar o zagueiro. Por isso, as negociações foram travadas.

No momento, o nome de Léo Ortiz está descartado pelo Flamengo. O clube só voltará a conversar pela contratação do jogador caso o Bragantino aceite reduzir sua pedida, que chegou a quase 50 milhões de reais. Outros nomes de zagueiros já estão sendo mapeados.

Até o momento, a única contratação anunciada pelo Flamengo foi o meia De La Cruz. O time carioca pagou R$ 80 milhões de multa rescisória ao River Plate para contratar o uruguaio.