Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Bruno Spindel e Marcos BrazGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/01/2024 19:05

Rio - O Flamengo se cansou da longa novela pela contratação de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e decidiu buscar outro zagueiro no mercado. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, esse será o foco de Marcos Braz e Bruno Spíndel após o acerto com o lateral-esquerdo Matías Viña.