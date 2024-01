Matías Viña será o segundo reforço do Flamengo para 2024 - Divulgação

Matías Viña será o segundo reforço do Flamengo para 2024Divulgação

Publicado 20/01/2024 11:00

O Flamengo acertou a contratação de seu segundo reforço para 2024: o lateral-esquerdo Matías Viña, que chega da Roma. Entretanto, diferentemente da negociação por De la Cruz, onde o Rubro-Negro pagou à vista 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões) ao River Plate, o pagamento pela chegada do defensor uruguaio será parcelada. As informações são do "ge".

O Flamengo desembolsará oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões) para contratar Matias Viña, e esse dinheiro será quitado em quatro parcelas durante quatro anos. A primeira, de um milhão de euros (R$ 5,3 milhões), será paga ainda em 2024. Já as próximas três serão divididas entre 2025 e 2027 até pagar os R$ 37,5 milhões que restam.

Tal parcelamento foi feito para dar um alívio para o caixa e continuar visando reforços para 2024 sem pesar tanto nos cofres rubro-negros. Com a projeção de R$ 160,6 milhões para gasto máximo na temporada, caso o pagamento de Viña fosse nos mesmos molde do de De la Cruz, sobrariam apenas R$ 40,1 milhões para o Flamengo buscar reforços até o fim do ano. Mas com a divisão, o clube ainda tem R$ 77,6 milhões para investir.

Viña chega ao Flamengo após ser pedido pelo treinador Tite. Ele pertencia à Roma desde 2021, e essa será sua segunda passagem no futebol brasileiro. Entre 2020 e 2021, o uruguaio defendeu o Palmeiras, onde foi Campeão paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020. Além dos dois clubes, ele também teve passagem por Sassuolo, Bournemouth e Nacional-URU