Criticado pela torcida, Thiago Maia pode ser envolvido em uma troca por Fausto Vera, do TimãoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/01/2024 17:53

Rio - Liberado pelo Flamengo da viagem aos Estados Unidos para acertar sua ida para o Internacional, Thiago Maia voltou a treinar no Ninho do Urubu nesta sexta-feira (19). O volante foi ao CT para trabalhar por conta do entrave nas negociações do Rubro-Negro com o clube gaúcho.

Thiago já se acertou com o Internacional, mas Flamengo e Inter ainda não chegaram a um consenso financeiro. O clube carioca quer algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,88 milhões) por 50% dos direitos do volante, que tem contrato até o fim de 2026. Na compra do jogador, que pertencia ao Lille, o Rubro-Negro desembolsou cerca de 4 milhões de euros (na época R$ 25 milhões).

Segundo o "Coluna do Fla", quem se animou com impasse foi o Corinthians. Interessado em Thiago Maia desde o fim do ano passado, o Timão deve voltar a abrir negociações e pretende fazer uma proposta maior do que a do Internacional, que ofereceu 3 milhões de euros (R$ 16 milhões).

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.