Rodolfo Landim é presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/01/2024 19:03

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a comentar sobre uma possível renovação de Gabigol com o Rubro-Negro. Em sua chegada a Orlando, onde o clube da Gávea disputará a "FC Series", o mandatário confirmou a notícia de que as conversas pela prolongação do contrato estão paralisadas, e que, no meio ou no final do ano, elas serão retomadas.

"Ela não está (acontecendo). A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele. Como vocês vários já informaram, elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão correndo", confirmou Landim, em entrevista ao "ge"

O presidente do Flamengo também rebateu uma afirmação de Junior Pedroso, agente de Gabigol, que afirmou que o clube e o jogador já tinham um acordo por uma renovação. Landim disse que desconhece tal acerto, e garantiu que não tomou nenhuma decisão sobre o assunto.

"Eu desconheço. Acho que ele que falou isso, ele que tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo", revelou Landim.



"É óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo. Mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado e para o outro", complementou.

Apesar de negar tal versão do agente de Gabigol, o presidente do Flamengo não negou a possibilidade do atacante renovar com o clube. Landim, inclusive, proferiu palavras bem carinhosas ao camisa 10, afirmando que ele é um ídolo e que ele tem o potencial de ser o maior vencedor da história do Rubro-Negro.

"Importante dizer o seguinte: Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora e a gente adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo", enalteceu Landim.

"Pela idade que tem, ele pode ser tornar o maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve. Ele é quem tem maior condição de fazer isso porque ele tem vários anos de carreira pela frente. E o Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel", concluiu.