Tite mostrou estar muito feliz com a primeira atuação do Flamengo em 2024 - Gilvan de Souza / Flamengo

Tite mostrou estar muito feliz com a primeira atuação do Flamengo em 2024Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/01/2024 10:30 | Atualizado 18/01/2024 10:32

"Mais do que a vitória, a forma com que ela foi construída. Foi consistente. É uma equipe que teve a competitividade associada à qualidade técnica. As suas construções e a troca de passes por vezes sem acelerar com velocidade, com qualidade, para chegar no terço próximo à área do adversário, a bola entre as linhas para evitar a conclusão", avaliou Tite.

"Então há o número de conclusões, de situações criativas que a equipe teve. Mantendo-se a consistência, o que foi significativo. É uma construção também associada, foram algumas perguntas, com alguns itens do ano passado, que também tem um lastro com a equipe ganhando consistência e evolução", completou.

O técnico do Flamengo também deu declaração surpreendente ao longo da coletiva. Ele afirmou que o Cariocão é o estadual mais forte do país, acima de São Paulo. Tite disse também que a competição tem grande importância para uma comissão técnica recém-chegada ao Rubro-Negro.



"O Campeonato Carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje. Antes era São Paulo, agora é o Rio. Ele é muito difícil. E a busca nossa é de classificação, a busca é do título carioca. Então esse processo de evolução visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando. E é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também", ponderou Tite.

Agora, os principais jogadores do elenco rubro-negro seguirão para os Estados Unidos, para realizar a segunda parte da pré-temporada. No próximo domingo (21), o Flamengo fará um amistoso contra o Philadelphia Union, às 16h (de Brasília).

Pelo Campeonato Carioca, os jogadores que não viajaram terão companhia de meninos da base para o duelo com o Nova Iguaçu, também no domingo, às 18h10, em João Pessoa.