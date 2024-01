Léo Ortiz é alvo do Flamengo - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 17/01/2024 18:52

Rio - Flamengo e Red Bull Bragantino estabeleceram um prazo para definir a situação do zagueiro Léo Ortiz. Segundo o “UOL”, o desfecho da longa negociação, seja positivo ou negativo, deve acontecer até sexta-feira (19).

A novela pela possível ida do zagueiro para o Fla se arrasta desde o fim da última temporada. Léo já deixou claro que quer se transferir para o time carioca, mas o Bragantino vem fazendo jogo duro.

Para negociar Léo Ortiz, o Bragantino não abre mão de receber entre R$ 10 milhões euros e R$ 12 milhões (algo em torno de 63,9 milhões). No entanto, o Flamengo descarta pagar esse valor.

Nos últimos dias, Léo Ortiz chegou a treinar separado do restante do elenco do Bragantino. Ele já foi reintegrado, mas ainda tem futuro indefinido.