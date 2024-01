João Pedro da Mata tem passagem pela seleção brasileira sub-17 - Divulgação

Publicado 17/01/2024 14:30 | Atualizado 17/01/2024 15:15

Rio - O Flamengo está perto de acertar a contratação do zagueiro João Pedro da Mata, de 17 anos, que pertence ao Grêmio. Segundo a Rádio Bandeirantes, o Rubro-Negro tem negociações avançadas para contar com o jogador até o fim de 2027.

As conversas entre os dois clubes já está em estágio final. Da Mata é aguardado no Rio na próxima sexta-feira (19) para realizar exames e assinar contrato. O Grêmio receberá um valor pela transferência, mas as cifras são mantidas em sigilo.

Da Mata tem contrato com o Grêmio até fevereiro de 2025. No ano passado, o defensor foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17.