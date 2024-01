Jogadores do Flamengo reunidos no gramado - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Manaus - Nesta terça-feira, 16, a delegação do Flamengo deixou o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por meio de uma saída alternativa e frustrou os torcedores que estavam no local para receber o time. A informação é do "ge". Segundo o site, esta é uma decisão das autoridades de segurança.

O Flamengo, vale lembrar, estreia no Campeonato Carioca já nesta quarta-feira. O Rubro-Negro enfrentará o Audax Rio na Arena da Amazônia, às 21h30, em partida válida pela primeira rodada do Estadual.

Confira o elenco que embarcou para Manaus

Goleiros: Agustín Rossi, Matheus Cunha, Caio Barone e Léo Nanetti;

Zagueiros: Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Carbone;

Laterais: Varela, Wesley e Ayrton Lucas;

Volantes: Allan, Erick Pulgar, Gerson, Igor Jesus e Luís Aucélio;

Meio-campistas: Arrascaeta, De La Cruz, Victor Hugo e Matheus Gonçalves;

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo, Pedro e Pedro Leão.