De La Cruz é o único reforço do Flamengo para 2024 até o momentoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 16/01/2024 17:14

Rio - Único reforço do Flamengo para 2024 até o momento, De La Cruz teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (16) e já está regularizado. No entanto, ele não poderá atuar na estreia do time no Campeonato Carioca, nesta quarta (17), contra o Audax, em Manaus.

De La Cruz só teria condições de participar da primeira partida se fosse inscrito até o dia 10 de janeiro. Porém, como a janela de transferências só abriu no dia 11, a presença do uruguaio se tornou inviável.

Sendo assim, aos primeiros jogos de De La Cruz com a camisa do Flamengo acontecerão nos Estados Unidos. O Rubro-Negro fará a parte final de sua temporada no país norte-americano e terá amistosos contra o Philadelphia Union, no dia 21 de janeiro, e o Orlando City, no dia 27.

A estreia em jogos oficiais deve acontecer contra o Sampaio Corrêa, no dia 31 de janeiro, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.