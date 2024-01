Gabigol, em embarque do Flamengo para estreia no Carioca, em Manaus - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 16/01/2024 14:55

Rio - O Flamengo embarcou para viagem a Manaus, onde o time fará seu primeiro jogo neste ano, na estreia no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Audax. Em seguida, os principais jogadores do elenco irão para os Estados Unidos, onde darão sequência à pré-temporada e realizarão dois amistosos, contra Philadelphia Union e Orlando City.

De La Cruz viajou com o elenco, mas ainda não pode atuar no Campeonato Carioca , visto que ainda não houve regularização. Já Matheus Cunha, que também embarcou, retornará ao Rio de Janeiro após o duelo com o Audax, pois ficará com o time para a disputa dos dois jogos da equipe alternativa, contra Nova Iguaçu e Portuguesa.