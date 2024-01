Gabigol retribuiu carinho dos torcedores do Flamengo no hotel em Manaus - Divulgação/Flamengo

Publicado 16/01/2024 21:04

Manaus - Apesar de ter frustrado torcedores no desembarque em Manaus , usando uma saída alternativa do aeroporto, o elenco do Flamengo chegou ao hotel e alguns jogadores interagiram com os fãs em meio à grande festa como um sinal de carinho. O Rubro-Negro vai a campo nesta quarta-feira (17), contra o Audax, na Arena da Amazônia, às 21h30, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.