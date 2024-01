Petterson defenderá o Athletico-PR em 2024 - Gilvan de Souza / Flamengo

Petterson defenderá o Athletico-PR em 2024Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/01/2024 16:03

O Flamengo acertou o empréstimo do atacante Petterson, um dos destaques das categorias de base rubro-negra, para o Athletico-PR. O contrato será válido por um ano e contará com uma opção de compra fixada de três milhões de euros (R$ 16 milhões). As informações são do "ge".

A negociação entre as duas partes foi concluída na tarde desta terça-feira (16), com as assinaturas dos documentos. Antes de partir para Curitiba, Petterson disputará duas partidas pelo Flamengo no Campeonato Carioca: Nova Iguaçu, no próximo domingo (21), e Portuguesa, no dia 27 de janeiro.

Petterson é um dos principais atacantes das categorias de base do Flamengo. O jogador de 20 anos fez nove gols e uma assistência na última temporada e, em 2024, disputou a Copinha pelo Rubro-Negro, onde fez um tento e um passe para gol em três jogos.

Devido ao seu destaque, Petterson teve seu nome, inclusive, veiculado ao Barcelona na última temporada. O clube catalão desejou o empréstimo do atacante do Flamengo por 10 meses, com opção de compra estipulada em quatro milhões de euros (R$ 21,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Entretanto, a negociação não avançou por conta de uma punição sofrida pelos "Blaugranas" por conta de uma infração no Fair Play Financeiro.