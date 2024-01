Tite comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Tite comanda treino do Flamengo no Ninho do UrubuFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/01/2024 17:29

Manaus - Nesta quarta-feira, 17, o Flamengo estreará na temporada 2024. O Rubro-Negro enfrenta o Audax Rio na Arena da Amazônia, às 21h30, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo da Band, da Bandsports e do canal GOAT (YouTube).

O grupo realizou o último treino nesta terça-feira. Posteriormente, embarcou rumo a Manaus, onde acontecerá o jogo. A atividade de hoje teve duração reduzida em relação aos outros dias de pré-temporada, e Tite apostou em trabalhar bola parada.

Um provável Flamengo para enfrentar o Audax tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Após a partida, a delegação do Flamengo embarcará rumo aos Estados Unidos, onde acontecerá a segunda parte da pré-temporada. Em solo norte-americano, o Rubro-Negro enfrentará o Philadelphia Union, no dia 21, e o Orlando City, no dia 27.