Flamengo vai estrear o terceiro uniforme em torneio nos Estados Unidos - Divulgação/Flamengo

Publicado 16/01/2024 14:14

Rio - O Flamengo utilizará o terceiro uniforme pela primeira vez no torneio "FC Series", a antiga "Florida Cup", nos Estados Unidos. A estreia da camisa será contra o Philadelphia Union, no dia 21, na Flórida, segundo informações do "ge".

A camisa terá um patch entre o escudo e o símbolo da patrocinadora de material esportivo, com alusão aos Estados Unidos. O selo terá a mensagem "two nations, one passion" (duas nações, uma paixão), com as bandeiras dos Estados Unidos e do Flamengo.



O patch também será utilizado na partida contra o Orlando City, no dia 27, quando o Flamengo estreará o novo uniforme número 1 para a temporada de 2024. O patch já está à venda na Gávea, no e-commerce e na loja do Flamengo em Orlando.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Audax, em Manaus, pela primeira rodada da Taça Guanabara. A delegação rubro-negra viaja para Orlando, onde participará do "FC Series", logo na sequência.



Já o time reserva, que será formado pela maioria de garotos da base, enfrenta o Nova Iguaçu, na Paraíba, no dia 21, e a Portuguesa, em Natal, no dia 27, pelo Campeonato Carioca. Nas mesmas datas, o Flamengo enfrenta o Philadelphia Union e Orlando City, respectivamente.