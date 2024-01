Cristiane recebeu a camisa 11 do Flamengo do presidente, Rodolfo Landim (D), e do vice de futebol feminino, Vitor Zanelli - Paula Reis / Flamengo

Cristiane recebeu a camisa 11 do Flamengo do presidente, Rodolfo Landim (D), e do vice de futebol feminino, Vitor Zanelli Paula Reis / Flamengo

Rio - O vice-presidente de futebol feminino do Flamengo, Vitor Zanelli, celebrou a contratação da atacante Cristiane. Em entrevista ao "Central do Mercado", do site "ge", o dirigente elogiou a jogadora, falou sobre a negociação e exaltou o projeto do Rubro-Negro no futebol feminino.

"Uma das coisas que deve ter convencido a Cristiane foi realmente o profissionalismo com que a gente trata a modalidade e os nossos sonhos. Tanto a Cristiane quanto o Flamengo querem ganhar tudo. (...) Jogadora 'peso pesado' no futebol brasileiro. A gente queria. Quando a gente quer, vai atrás e faz de tudo para trazer. E deu tudo certo. Eu digo que nós temos um grande projeto, uma grande camisa, uma excelente marca e agora acredito que fizemos um excelente time", disse Vitor Zanelli.

Cristiane foi anunciada como reforço do Flamengo na manhã do último domingo . A atacante, que já iniciou os treinos no Ninho do Urubu, firmou contrato válido até o fim de 2024.

Ao longo da carreira, Cristiane disputou cinco Copas do Mundo, quatro Jogos Olímpicos (duas medalhas de prata) e três Jogos Pan-Americanos pela seleção brasileira feminina. A jogadora rescindiu de forma amigável com o Santos devido ao corte de gastos no projeto das Sereias da Vila.