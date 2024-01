Victor Hugo, meia do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Victor Hugo, meia do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/01/2024 16:20

Rio - Após oficializar a renovação de Bruno Henrique, o Flamengo deverá ampliar o vínculo de mais um jogador. O Rubro-Negro tem um acerto com o meia Victor Hugo, de 19 anos, e deverá anunciar que seu novo contrato irá até o fim de 2029. As informações são do portal "GE".

O atual contrato do meia se encerra em 2027 e o Flamengo vê o jovem com muito potencial. No ano passado, o Wolverhampton, da Inglaterra, ofereceu 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na época) por Victor Hugo, mas o Rubro-Negro rejeitou.

O jogador tem dois anos no profissional, atuou pelo Flamengo em 83 jogos, com seis gols e seis assistências. Victor Hugo ainda não atuou com Tite, mas faz função de segundo volante e também de apoiador.