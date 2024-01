Cristiane, novo reforço do Flamengo, e Tite, técnico da equipe principal masculina - Divulgação/Flamengo

Publicado 14/01/2024 19:00

Rio - Nova contratação do Flamengo para 2024, a atacante Cristiane, ex-Santos, chorou ao encontrar o técnico Tite no CT Ninho do Urubu. A atacante, de 38 anos, em entrevista, contou que já concluiu um dos cursos da CBF de especialização para se tornar treinadora ao fim da carreira.

"Realização para qualquer atleta. Por toda a história do Tite, por tudo que ele fez na nossa Seleção, pelo que vem ele vem construindo no Flamengo. A inteligência que ele tem de leitura de campo, até falei para ele que fiz a licença B da CBF", iniciou a nova jogadora do Rubro-Negro.

"Ter a oportunidade de escutá-lo e pegar um pouco das ideias dele para tentar trazer quem sabe futuramente para o futebol feminino é muito gratificante e muito legal. E é muito legal sentir isso das pessoas também. Tomara que eu consiga trazer para nós, para dentro do futebol feminino. Vai ser muito gratificante", completou.



Cristiane disputou cinco Copas do Mundo, quatro Jogos Olímpicos (duas medalhas de prata) e três Jogos Pan-Americanos pela Seleção feminina. A jogadora rescindiu de forma amigável com o Santos devido ao corte de gastos no projeto das Sereias da Vila.