Vídeo do Zenit cita Nino, ex-Fluminense, para provocar o FlamengoReprodução de Tik Tok

Publicado 13/01/2024 11:13

Em uma postagem que surpreendeu muitos torcedores nas redes sociais, o Zenit fez uma provocação ao Flamengo. Sem explicar muito bem o motivo, o clube russo divulgou um vídeo com jogadores brasileiros contratados e uma voz infantil cantando "eu tenho, você não tem".



Chamou a atenção que a maioria dos jogadores em questão não estavam na mira do Rubro-Negro, como Nino, ex-Fluminense, Pedro, ex-Corinthians, e Artur, ex-Bragantino, contratados recentemente. Além deles, Douglas Santos, na Rússia desde 2019, também foi citado.



O único dos cinco jogadores no vídeo que o Flamengo buscou a contratação foi Claudinho. Outro nome do Zenit que ficou na mira, Wendell não apareceu no vídeo.

Confira o vídeo com a provocação do Zenit ao Flamengo