Gabigol e Arrascaeta completaram cinco anos de Flamengo em 2024Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/01/2024 10:12

A renovação de Bruno Henrique por três anos garantiu a permanência de um dos principais nomes do Flamengo no histórico time de 2019 e aumentou ainda mais a expectativa por uma extensão de contrato com Gabigol. A, mas a diretoria rubro-negra está confiante num acerto ao longo de 2024.

"Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É ídolo do Flamengo. Eu tenho certeza absoluta de que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. Qualquer tipo de questionamento dos empresários, que está demorando mais ou menos, a gente vai resolver com eles", garantiu o vice de futebol, Marcos Braz.



vínculo apenas até o fim de 2024, Gabigol, que Com, Gabigol, que completou cinco anos de clube nesta semana , negocia com o Flamengo desde o fim de 2022. Questões como tempo de contrato e salário fizeram com que as conversas acontecessem em boa parte do ano passado. Em outubro, novas exigências do atacante, como bônus, esfriaram as conversas, que já estavam adiantadas.

Diante do impasse, a diretoria rubro-negra passou a apostar no tempo que ainda tem à disposição. E o interesse do Corinthians no atacante não influenciou na decisão. Entretanto, a expectativa é que as duas partes cheguem a um acordo até o meio do ano, quando Gabigol já poderá assinar um pré-contrato com outro clube, se quiser.



"Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem um ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso", afirmou Braz.